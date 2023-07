Delincuente mandó fuerte mensaje a la hija del repartidor de gas que mató

Un delincuente que le dio muerte a un padre y repartidor de gas tras asaltarlo le envío un insólito audio a la hija del fallecido.

El hombre fue baleado en la comuna de Cerro Navia y pese a que recibió ayuda por parte de sus vecinos, terminó falleciendo luego del violento asalto.

El mensaje le llegó a una de las hijas del trabajador, quien dejó registro de la situación.

El delincuente consiguió el número de la mujer porque se contactaron a través del celular de su padre

“Yo ando robando y recién me robé… un choreo. Este teléfono salió de un robo, disculpa, disculpa flaquita, para que no esté llamando si es bonita, disculpa flaquita, ya no llame a este teléfono”,le dijo el antisocial en uno de los tantos llamados que le hizo a la hija del fallecido repartidor de gas.

El delincuente dejó a dos hijas sin padre

Patricio Aguirre, amigo del fallecido, lamentó la muerte de Fernando. En conversación con 24 Horas, admitió que “se pierde una vida, un papá de dos hijas, una familia que queda desamparada por culpa de delincuentes que por años nos han visto como una presa fácil”.

En esa misma línea, una tía del repartidor fallecido explicó al citado medio que “matan a un padre, deja a dos niñas adolescentes solas porque su madre también había fallecido tiempo atrás. Mañana, ¿el Estado se va a preocupar de ellas?”.

Actualmente, el personal policial se encuentra realizando todas las pericias para dar con los responsables del homicidio.

Carabineros informó hace algunos días sobre la detención de dos personas que estarían involucradas en el delito: una mujer (que habría recibido los balones de gas robados) y su hijo de tan solo 14 años de edad.