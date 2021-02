Delfina Guzmán le mandó un duro mensaje a los antivacunas contra el COVID-19

La destacada actriz de 92 años se vacunó este miércoles contra el covid-19 en el Estadio Municipal de Las Condes.

La querida actriz nacional Delfina Guzmán, de 92 años, se sometió este miércoles a la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, formando así parte del primer grupo de chilenos inoculados contra la pandemia.

La artista nacional, reconocida por sus interpretaciones en teleseries como "El Circo de las Montini", "Oro Verde", entre otras, llegó hasta el Estadio Municipal de Las Condes para ser vacunada. En ese contexto, aprovechó de hacer un llamado a la conciencia y criticar a quienes se han mostrado en contra de la campaña de vacunación masiva.

"Son tontones los que dudan de todos los experimentos científicos, trabajo y organización que hay detrás de la vacuna. Estar contra todo eso es de tontón no más", manifestó Guzmán en conversación con 24 Horas.

Por otro lado, la actriz de extensa trayectoria tanto en cine, televisión y teatro manifestó cuáles han sido sus mayores dolores a raíz de las consecuencias provocadas por el coronavirus.

"Mi familia y el teatro es lo más importante para mí y no poder hacer las dos cosas o una a medias es lo que más me ha afectado. No poder ver a mi gente todo el rato", expresó.