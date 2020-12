Defensoría de la Niñez subió polémico spot llamando a saltar los torniquetes del metro

Todo un escándalo provocó la Defensoría de la Niñez el pasado lunes en redes sociales, luego de estrenar el spot con el que comienzan los festejos por los 30 años de la ratificación de Chile a la Convención de los Derechos del Niño.

Bajo la canción “El llamado de la Naturaleza”, la organización busca viralizar el llamado a saltarse todos los torniquetes y pedir infancia libre y sin represión.

El spot fue musicalizado por Jaco Sánchez (Pablo Ilabaca) y MC Millaray, la letra de la canción contiene mucha contingencia, donde la pandemia, la Nueva Constitución y el estallido social están muy presentes.

"Ya se derrumbó toda esa falsa moral / las pancartas lucen la demanda social / siento que debes empoderarte y volar, saltarse todos los torniquetes. Así el proceso constituyente tendrá fuerza, sentido y razón con tu voz", cantó el ex guitarrista de Chancho en Piedra.

Además, se enseña a demandar los derechos del niño, pues el spot es en conmemoración por los 30 años de la ratificación de Chile a la Convención de los Derechos del Niño.

"De pequeño no pude opinar / nos callaban hasta en la cena / Religión u orientación sexual / no eran temas que uno decidiera", señala la letra, que también pide más voz de los NNA.

Otra parte de la letra de la canción de Defensoría de la Niñez prosigue con "no queremos ver la violencia de manera sistemática por culpa de la invisibilización y por los que la normalizan. Infancia libre y sin represión, mapuche o no. Hoy la niñez alzó la voz para decir que ya no, que ya calló. No permitiremos que silencien nuestra opinión, toma mi mano y caminemos junto a la revolución. Crearemos, estamos creando nuestra propia rebelión".

Revisa el video acá:

Revisa los comentarios en redes sociales acá:

No basta con twittear.



1. Reporta el video en Youtube

2. Denuncia a Contraloria

3. Exige a los Diputados que firmen su destitución.



No podemos aceptar que la #DefensoraMarxista siga promoviendo el odio y la violencia desde la Defensoría de la Niñez#DestitucionDePatriciaMuñoz pic.twitter.com/wBLkeNBgft — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) December 1, 2020

Ademas de lo mencionado,no hace nada por los niños,hace unos años atrás le pedí ayuda para que defendiera a mi hijo y me contesto que no podía,que solo me podía "orientar",pero con una pantalla por delante hace milagros — vangelica335@gmail.c (@vangelica335) December 1, 2020

Vaya hooligan el carnicero. Tenga cuidado, pq ser marxista no es ilegal ni prohibido ni delito, pero la persecución de gente en razón de ideología, sí. — 🐳 🇨🇱 asamblea constituyente 🌋 (@pepa) December 1, 2020

Ya hice los dos primeros puntos .El tercero desconozco como se hace. — Claudia7 (@ClaudiaAldea7) December 1, 2020

Listos pasos 1 y 2.#DestitucionDePatriciaMunoz

La niñez es una etapa fundamental en donde la enseñanza se debe basar en valores, respeto y responsabilidad (Claramente la Sra Muñoz NO comulga con esas enseñanzas).

Las pruebas están, solo falta que @ContraloritoCGR se "pronuncie" — Cap.Winters1943 (@bastogne1943) December 1, 2020