La defensa de Camila Sepúlveda, encabezada por Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, anunció que existe una solicitud que podrían presentar y que pondría en prisión preventiva nuevamente a Jordhy Thompson.



Recordemos que el joven jugador de Colo-Colo quedó con arresto domiciliario y otras medidas cautelares, luego de pasar algunos días en el área de salud de Santiago 1.



Defensa de Camila Sepúlveda podría dejar en prisión nuevamente a Jordhy Thompson



La ministra que respalda a la afectada a través del Servicio Nacional de la Mujer señaló para El Mostrador. “Es lamentable que la víctima se haya enterado por la prensa, literalmente, de la resolución de reclusión domiciliaria nocturna. La prensa tuvo acceso a la resolución antes que los intervinientes, antes que la Fiscalía, antes que nuestra abogada y por lo tanto antes que la víctima”.



Bajo esta misma línea agregó. “Esto es algo que no quería dejar de señalar por cómo afecta a la víctima, la sensación de desprotección. Nosotros no podemos apelar a esta decisión, pero sí vamos a volver a solicitar la medida más gravosa de prisión preventiva en la próxima audiencia de control”.



Sobre el mismo caso la autoridad de Gobierno quiso aclarar que Thompson no sufre una enfermedad que lo hace ser agresivo.



“Los agresores de mujeres no tienen una enfermedad, porque en el fondo estamos hablando de algo que está más allá de su capacidad como persona(...) Cuando uno dice que alguien tiene una enfermedad no lo culpa, no tiene responsabilidad de ello. En este caso, hasta donde tenemos información, él está en pleno uso de sus capacidades, no es inimputable y no corresponde asociar esto a una patología”, explicó.

