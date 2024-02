Tal como se anunció en su momento, el pasado viernes se efectuó el funeral de Estado del fallecido ex presidente Sebastián Piñera. Familiares, amigos y políticos de todos los sectores se reunieron en el salón de honor del ex Congreso Nacional, en la comuna de Santiago, para dar el último adiós al antiguo mandatario.

Entre las autoridades que asistieron, destacó la presencia del presidente de la República, Gabriel Boric. El actual mandatario lució la banda presidencial, pero olvidó la corbata. Un detalle para nada sorprendente, sin embargo, generó una ola de críticas en redes sociales. Las cuales destacaron la falta de etiqueta del presidente.

Redes sociales estallan

La usuaria @verito_acosta expuso: “Sé que no lo va a hacer, pero por ser funeral de Estado me hubiese gustado ver a Boric con corbata, como última señal de respeto”. Por su parte, @EdoCastro82 reclamó que “Boric va sin corbata a despedir al Presidente Piñera.... Qué le pasa con las corbatas?!!! Por favor!”.

Pero las quejas no se quedaron ahí. “Ayyy Boric... es un funeral de estado... una corbata te hubiera dejado tan bien parado! Habíamos visto algo de madurez. Has evolucionado, pero te falta tanto”, lamentó @cyntotis. “¿Puedo ser odioso? Si bien Boric se ha comportado a la altura (obligación mínima como Jefe de Estado), al menos por ésta ÚNICA ocasión no pudo ocupar el terno completo con corbata negra? No, esto no es fijarse en weas. Hasta en estos momentos imponiendo la impronta”, se sumó @ChalindoGopez.

“Ni siquiera hoy que se despide a un gran presidente como Don Sebastián Piñera, Boric usa corbata. Algunos dirán que es solo un detalle, que no significa nada no usar corbata, pero no es así, la corbata es una señal de respeto, de educación, de formalidad, de compromiso”, aseguró @Rodrigo80966906.