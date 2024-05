Impacto: deben amputar extremidad a joven que se enfermó durante marcha en Putre 

La ministra la Corte de Apelaciones de Santiago, Jenny Book se encuentra en el estado de ministra en visita en Putre, para esclarecer los últimos impactantes hechos que afectan a un grupo de conscriptos y que terminaron con la muerte de Franco Vargas de 19 años, mientras realizaba una actividad a la intemperie en la zona norte del país. Book fue la encargada de entregar la noticia de que a uno de los jóvenes le habían tenido que amputar una parte de su cuerpo.

Recordemos que tras darse a conocer la noticia del fallecimiento de Vargas, el Ejército expuso que un cuadro infeccioso afectaba a 45 conscriptos de la Brigada Motorizada N° 24 "Huamachuco" de la VI División. Así mismo la institución reveló que dos de estos jóvenes se encontraban enfermos de gravedad siendo trasladados al Hospital Militar de Santiago y cinco están internados en el Hospital Juan Noé.

Conmoción por amputación a joven conscripto

La ministra en visita aclaró que a uno de los jóvenes de gravedad se le amputó la mano ayer, mientras que el otro se mantiene en estado grave. “En el día, entiendo, de ayer (miércoles), a uno de los conscriptos se le amputó su mano y otro se mantiene en estado grave. Están ambos sedados en el Hospital Militar, en Santiago” afirmó Book. Cabe mencionar, que las explicaciones del Ejército sobre este caso fueron confusas en un inicio y no tenían ningún tipo de relación con los relatos entregados por los exconscriptos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en noticias.

Incluso el general Iturriaga habló sobre “imprecisiones” por parte de la institución en sus primeras declaraciones e informó que se relevaron a varios de sus miembros por el caso. “En beneficio de una mayor transparencia de la investigación en curso, especialmente en la investigación administrativa que busca determinar eventuales responsabilidades de mando, me he formado la convicción y he resuelto relevar del mando a los mandos directos del soldado fallecido. Me refiero a su comandante de compañía y al comandante del batallón de instrucción en Pacollo” mencionó.

Sobre la denuncia de que la marcha se habría realizado con vestimentas inadecuadas, el general señaló que esta había sido elección de los conscriptos. “Por lo tanto, este fue el vestuario sugerido para los soldados (…) algunos usaron su tenida interior, otros decidieron marchar con polera y si se requirió inicialmente guantes para que ellos efectivamente enfrentarán los primeros momentos de la marcha. Ellos deciden con qué ropa van” explicó generando nuevas dudas.