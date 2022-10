Daúd Gazale fue funado por estafar a la gente que compró números en la rifa de su auto

El ex delantero de Colo Colo y la UC, Daúd Gazale, fue denunciado en las últimas horas por el programa de TV “Rifas sin Ley”, luego de llevar a cabo un sorteo de su Jeep Wrangler del 2019, que finalmente no realizó.

A través de sus redes sociales, el actual futbolista de General Velásquez promocionó la rifa que en principio tenía como objetivo vender un total de 5 mil boletos a un precio de $10.000. Sin embargo, el profesional no llegó a la meta, por lo que decidió postergar el sorteo hasta el 30 de diciembre del año pasado, reduciendo la cifra a 3.700 tickets, pero tampoco se logró.

Ahí comenzaron a surgir las sospechas de los participantes, quienes exigieron al menos la devolución del dinero. “Llegó la segunda fecha y resulta que no se alcanzó el quórum”, contó al canal Mega, Esteban Bustos, uno de los compradores.

“Varios empezamos a preguntarnos por WhatsApp sobre qué pasaba ahora y Daúd nos respondía que le mandáramos el número de orden de compra y que le mandáramos un correo para la devolución", añadió.

Bustos relató que “Daúd decía que es difícil la devolución porque son 900 tickets vendidos y que tenía que ubicar a cada persona. En el grupo no éramos más de 100 o 150. En ese momento, saltan las alertas y sospechas que hay algo que no está funcionando muy bien".

Ante la situación, Mega se contactó con el profesional, quien respondió escuetamente que “no hay malas intenciones” y que la devolución del dinero solo se ha retrasado por “dificultades tecnológicas”.

La respuesta del delantero solo aumentó la desconfianza de los denunciantes. “No puedo decir que hay una mala intención, pero tampoco puedo asegurar de que no la haya. Son 10 mil pesos por persona y la gente va a decir 'no me voy a preocupar por esos 10 mil pesos'. Pero, si él mismo dice que en un principio son 900 y después dice que son 1.200 tickets vendidos es una cantidad no menor que se recauda", comentó al respecto Esteban Bustos.