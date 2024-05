¿Vanessa Daroch lo sabía? Reflotan predicción de médium tras muerte de Claudio Iturra

A través de redes sociales los usuarios comenzaron a reflotar unos dichos de la reconocida médium Vanessa Daroch, quien había anunciado la muerte fulminante de un querido comunicador. Recordemos que durante la mañana se informó la noticia sobre el fallecimiento del periodista de viajes Claudio Iturra de 43 años, quien sufrió, según los primeros antecedentes, un infarto al miocardio.

La brujita entregó esta información en el programa La Hora de Jugar en mayo del año pasado y muchos de sus seguidores compartieron el video mencionado que se refería a Iturra. Cabe mencionar que, la noticia ha generado la tristeza de varios rostros de la televisión que le han dedicado unas palabras al aventurero comunicador, dueño de la agencia de viajes Masai Travel.

¿Qué dijo Vanessa Daroch?

La médium señaló en el programa hace algunos meses que veía la muerte de un querido comunicador. “Sí, vi muertes. Y no es una, sino dos. Vi dos muertes. Son dos hombres. De la televisión chilena, y son muy queridos. Y son dos. Y me llamó mucho la atención porque, primero, eran muy cercanos a la gente” le comentó al conductor Joaquín Méndez.

“Lo otro que me llamó mucho la atención es que fue por enfermedad, no vi accidentes. Pero sí vi enfermedad, y uno de los dos, de algo muy fulminante” declaró asegurando “que vamos a despertar un día y vamos a encontrarnos con la noticia” complementó dejando bastante impactado al comunicador argentino quien no dudó en preguntarle si podían “avisar a esas personas. ¿No se puede?”.

Sin embrago, Daroch señaló que eso no era posible. “Es este año. Pero sí confirmado, estos dos hombres, y yo creo que como fecha máximo, la primera semana de diciembre, máximo. Y no lo puedo avisar porque yo nunca aviso muertes porque estás predisponiendo a la persona a lo que va a pasar” cerró sobre su vaticinio.

