Darío Osorio le entrega una gran noticia a Ricardo Gareca pensando en Copa América

Darío Osorio acaba de coronarse campeón en su primera temporada con el Midtjylland de Dinamarca, por lo que llegará en gran forma a la Copa América. El delantero está apuntado a ser una de las figuras del equipo y en este sentido acaba de dejarle una muy buena noticia a Ricardo Gareca.

Y es que hace días había salido a la luz una lesión muscular que sufrió el delantero a solo semanas del certamen continental, pero todo quedó aclarado por él mismo. "Tuve una rotura en una fibra del isquiotibial, pero ya estoy bien. Estoy haciendo entrenamientos apartados para fortalecer, pero ya estoy bien", señaló Osorio en diálogo con el periodista Enzo Olivera.

En ese mismo sentido, el ex Universidad de Chile confirmó su presencia para la Copa América añadiendo que "estoy bien, si me llaman voy. Tengo que ver si llego para el amistoso ante Paraguay. Me dijeron dos semanas, pero ya me siento bien y tengo que ver cuando llegue a Chile".

Osorio despejó las dudas sobre su lesión.

Recordar que La Roja disputará un partido amistoso ante Paraguay el 11 de junio en el Estadio Nacional, el que será el último desafío de la Selección antes de viajar a Estados Unidos para disputar el certamen. Aunque la presencia de Osorio en este duelo no está confirmada, sí podrá llegar bien para el debut en la copa.

Es así como el delantero despejó todas las dudas respecto a su estado físico asegurando que está prácticamente recuperado de la lesión muscular que sufrió hace algunos días. Es por esto que podrá disputar sin problemas la Copa América con La Roja, competición que puede ser clave para su futuro.

