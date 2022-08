Dante Poli trató de "equipo chico" a la Universidad de Chile

El comentarista deportivo criticó al plantel azul y entregó su análisis del rendimiento que tiene a los azules cerca de la Primera B.

Dante Poli.

Siguen los coletazos en el mundo del deporte nacional tras la nueva derrota de la Universidad de Chile en el reciente Superclásico 192 ante Colo Colo, donde los azules nuevamente mostraron todo su miedo institucional ante el elenco albo. Sobre esto y la mala conformación del plantel laico habló el comentarista deportivo de ESPN, Dante Poli.

El ex defensor hizo un duro análisis de la situación que atraviesa la escuadra universitaria. "Todo lo que envuelve el Superclásico, lo eleva a una categoría distinta, pero es tan irreal en lo futbolístico que el jugador se siente abrumado, frustrado, sobre todo los jóvenes, por perder este Superclásico y dicen ‘esto es una bofetada gigante’, pero ¿Qué bofetada? Si hace 15 años que le vienen pegando esta bofetada", comenzó diciendo en el programa F90 de ESPN.

Subiendo el tono de su análisis, el ex UC envió un duro mensaje señalando que, "Este equipo de la 'U', con los jugadores que tiene, ya tiene que absorber su rol de equipo chico, de equipo que no es grande". El comentarista luego lanzó sus dardos contra los jugadores azules argumentando lo siguiente: "¿Qué jugador de la U es de equipo grande? Y no quiero ser irrespetuoso con esto. Todo el equipo de la U está acostumbrado a nunca convivir con ser exitoso o ser campeón", cerró.