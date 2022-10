Dante Poli "basureó" las 15 anotaciones de Juan Martín Lucero en Colo Colo

Una inesperada crítica realizó el panelista de ESPN F90, Dante Poli, en contra del delantero de Colo Colo, Juan Martín Lucero, de quien señaló que lo ubicaban “en una categoría absolutamente exagerada” al convertir solo 15 goles con la escuadra de Macul.

Su récord también se extiende al resto de los certámenes que disputaron los albos este 2022. En Libertadores, por ejemplo, anotó cuatro veces; mismo número que hizo en la Copa Chile. Y en Sudamericana, finalmente, anotó uno. Sin embargo, esos números no parecen ser suficientes para Dante Poli.

Durante el programa del pasado lunes y en medio del análisis que hacía el panel sobre el plantel que permitió la nueva vuelta olímpica del “Cacique”, el otrora defensor de Universidad Católica y Manchester United cruzó a su compañero, Luka Tudor, cuando este alababa al artillero argentino.

“Lucero, el jugador que marcó la diferencia en estos últimos tres o cuatro años en el sentido de la cantidad de goles que lleva. Él sacó campeón, en gran porcentaje, a Colo Colo”, opinaba Tudor en rigor, cuando arremetió Poli. “¡Solo lleva 15 goles, 15 goles lleva! Estamos poniendo a Lucero en una categoría que me parece absolutamente exagerada. Han puesto a Lucero como un jugador que anotó 25 goles”, lanzó de entrada.

“Miren los promedios de los grandes delanteros de los campeonatos en Chile. 15 goles no es ninguno”. “¿Un centrodelantero que hizo 15 goles va a salir jugador del torneo? No me vengan con cosas tampoco. Lo digo en serio. Una superestrella con 15 goles, paremos un poco…”, cerró.