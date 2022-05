Daniella Chávez se lanzó sin censura en contra de Mariela Sotomayor

La influencer y ex conejita Playboy se refirió a unos dichos de la periodista nacional, quien la trató de envidiosa.

La influencer y ex conejita Playboy, Daniella Chávez, utilizó sus redes sociales para lanzar una crítica sin filtro contra la periodista Mariela Sotomayor, panelista del programa Zona de Estrellas.

A través de su cuenta de Twitter, donde siempre está activa y suele comentar témase contingencia, la hermosa modelo no se guardó nada contra la comunicadora. En el mensaje, apuntó a unos dichos que la comunicadora habría realizado en el mencionado espacio farandulero.

“Recién me muestran un video de ayer donde la señora Mariela Sotomayor! En #melatetv me trata de envidiosa jajajajaj que le tengo envidia de los chilenos que viven en Miami jajajaja yo vivo en cuba?”, escribió de entrada. Y en esa misma línea, agregó: “¿Envidia de qué? ¿La saco a dar una vuelta ya Lamborghini o yate?”, ironizó en la red social del pajarito azul.

Sin embargo, la rubia fue más allá y le dedicó otro tuit: “Pero mejor no la saco a dar una vuelta a la señora que se cree superior jajaja envidia yo? Jajajajaja quñe ridícula!”. Y no se quedó ahí , ya que le respondió a una seguidora de le consultó quién era la mujer en cuestión.

“Poco más dice que le tengo envida a ella @marieloca28, una mujer que cree pertenece a un lugar y no es así. Una mujer que cree ser experta en algo y no lo es, una mujer que discrimina, una mujer que no se informa y que le va mal en todo. Envidia me dijo jajaja, vivo en Miami”, arremetió.