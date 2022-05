Daniella Chávez ofreció millonaria suma para que suban su supuesta foto "hot" con JAK

La modelo nacional señaló que es “típico de su sector: buscar hacer daño para hacerse notar”, afirmando que la imagen con el ex candidato presidencial “no existe”.

Daniella Chávez junto a José Antonio Kast.

La modelo nacional, Daniella Chávez, se enojó y decidió aclarar los rumores que ha estado difundiendo una usuaria en redes sociales, quien aseguró tener una comprometedora foto suya junto al ex candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast. Recordemos que la ex chica Playboy participó del cierre de campaña de la ex carta a La Moneda, a quien le dedicó unas palabras en medio del evento.

“Nada, ya está todo dicho. Ya todos sabemos que sí queremos un país libre, un país… libertad, un país donde podamos salir tranquilos a la calle”, señaló entre aplausos, en aquella oportunidad. “Un país que nos prometa trabajo para que así nadie más tenga que salir a robar es José Antonio Kast”, agregó la influencer.

Volviendo al tema, durante las últimas horas una tuitera advirtió a la conejita Playboy. “Tengo una foto de Kast abrazando por atrás a Daniela Chávez... pero abrazándola de manera especial, dándole un beso en el cuello en un presunto camarín. La tengo bien guardada para cagar a Kast en su mejor momento”.

A pesar de la amenaza, la modelo no se dejó intimidar al respecto. “Le ofrecí 5 millones por subir la foto, no quiere! Dijo que estaba feliz con las 6 lucas! Pero en fin, es típico de su sector buscar hacer daño para hacerse notar, no hay más recurso! También me gustaría ver la supuesta foto jjajaja no existe! Pobreeee”.