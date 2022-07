Daniella Chávez le hizo un particular e íntimo regalo a Aldo Schiappacasse en TNT Sports

Un icónico momento se vivió el pasado jueves en el programa "Todos Somos Técnicos" de TNT Sports, luego que la modelo y ex conejita Playboy, Daniella Chávez, le ofreció un particular regalo a uno de sus más grandes admiradores: el panelista Aldo Schiappacasse.

La rubia estuvo como invitada en el espacio deportivo tras dar a conocer que tiene intenciones de comprar el Club O’Higgins de Rancagua, y que para lograr este objetivo la mujer inició una campaña a través de OnlyFans para recaudar fondos para adquirir la institución de sus amores.

En la conversación, la joven aseguró que ya recaudó 5 millones de dólares, pero que el equipo le habría dado la negativa para comprarlo, y la modelo lo tildó esta actitud como “machista”. “Mucha gente no sabe por qué me gusta O’Higgins: soy rancagüina. Nací ahí, y toda la vida me ha gustado. Mi corazón es de ellos y yo feliz sería dueña del club”, explicó luego de que le preguntaras porque le interesaba comprar el equipo.

Luego, la conversación fue dirigida a Aldo Schiappacasse, quien hace unos días fue pillado mirando fotos de ella mientras se encontraba en vivo en el mismo programa. Es importante destacar que mientras se realizaba la entrevista a la rubia, el presentador cambió totalmente de personalidad convirtiéndose en alguien muy serio, lo que desató risas en el estudio.

Por lo mismo, la rancagüina decidió dedicarle unas palabras a su “enamorado”: “Chicos, bueno, invitar a que la gente, mis fans, se suscriban a mi OnlyFans para que así logre comprar O’Higgins”, inició.

Finalmente, confesó que tenía un regalo especial para el panelista: “membresía para Aldo, ¿qué tal? Voy mandar ahí un link de regalo Aldito, para que puedas entrar, por la buena onda”, cerró la chica, lo que provocó las carcajadas de los hombres que estaban en el estudio.