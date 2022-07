Daniella Chávez lanzó su OnlyFans VIP para comprar a O’Higgins de Rancagua

La ex conejita espera "devolver a Rancagua un equipo ganador, con aspiraciones, no que juegue por participar".

Daniella Chávez.

Increíble pero cierto. La controvertida y bella modelo nacional, Daniella Chávez, va en la búsqueda de cumplir un nuevo sueño personal, ya que anunció que hará un millonario negocio para comprar al club de sus amores: O'Higgins de Rancagua.

Todo se gestó luego que se enterará que la institución estaba en venta, situación que generó que la ex conejita Playboy decidiera que era el momento de lanzarse tras su anhelo. Por lo mismo, explicó en sus redes sociales la creación de una cuenta OnlyFansVIP, con el objetivo de juntar el dinero para poder quedarse con el "Capo de Provincia".

La modelo comentó que “supe que O’Higgins está en venta y me puse en campaña para juntar los cerca de 20 millones de dólares. Por eso me creé esta cuenta, con contenido más Playboy para que así los hinchas ayuden a juntar el dinero”.

Sobre sus motivaciones, la modelo explicó que "yo soy de Rancagua, soy hincha y hace tiempo que O’Higgins viene mal. Creo que con mi equipo de trabajo podemos hacer las cosas mejores, devolver a Rancagua un equipo ganador, con aspiraciones, no que juegue por participar. Quiero un equipo ganador y que pelee todo".

En esa misma línea, agregó que el club "es una sociedad anónima, una empresa. Entonces si está a la venta es porque cualquiera lo puede comprar, así como lo hizo Heller con la Universidad de Chile".

Sobre el Onlyfans VIP, aseguró que es todo un éxito. “Es contenido nuevo, que estoy haciendo todos los días. Y es más sin censura, para motivar más”, explicó. En cuanto su contacto con los actuales dueños del elenco celeste, la familia Abumohor, la modelo reveló que no tenían buena relación.

“Es que yo soy muy crítica con su gestión. Y cómo yo les reclamo por redes sociales, se enojan. A veces pido a los hinchas ser duro con el equipo a ver si levantan cabeza. Y se enojan conmigo. Pero es más pasión de hincha, porque una siempre quiere que a su equipo le vaya bien”, explicó.

En caso de comprar al club, la ex seguidora de Kast reveló qué hará: "No me he puesto a pensar en jugadores ni nada. Me gusta que sea hagan realidad las cosas y ahí enfocarme. Pero si un DT con trayectoria que tenga la capacidad de manejar un plantel, no como el de ahora. Un buen DT es capaz de hacer cambios importantes en los jugadores, futbolísticamente y sicológicamente".

Finalmente, reiteró la invitación a sus seguidores y a los hinchas de O’Higgins a sumarse a este nuevo OnlyFansVip. “Este es mejor contenido, Playboy y sin censura. Así apoyan dejando su dinero y disfrutan. Yo no tengo problemas con el desnudo porque soy conejita Playboy, entonces siempre estoy haciendo cosas divertidas”, cerró.