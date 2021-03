Daniella Chávez fue increpada por lanzar grave denuncia contra los garzones en Twitter

La conejita Playboy publicó un potente mensaje sobre la delincuencia en Chile, apuntando sus dardos contra los trabajadores del rubro de atención al cliente.

La modelo nacional y conejita Playboy, Daniella Chávez, está en el centro de la polémica luego de publicar un incendiario mensaje en redes sociales, donde se refirió a los altos índices de delincuencia que vive el país durante el último tiempo.

La modelo radicada en Miami, Estados Unidos dejó en su publicación una serie de consejos a los turistas que decidan visitar Chile.

Te puede interesar: Iván Núñez publicó emotivo mensaje y la bala que recibió tras cobarde ataque sufrido en Tirúa

"No usen celular en la calle, se lo van a robar si o si", "si es mujer no lleve cartera, será blanco de la delincuencia", "no rentes autos, te lo robarán!". Sin embargo, el hecho que causó la discordia fue que denunciara que uno no debe llevar reloj de lujos en restaurantes, ya que "los garzones contactan ladrones que llegan" por él, señaló en sus redes sociales.

Si ud viene a Chile :

- No usen celular en la calle, se lo van a robar si o si

- si es mujer no lleve Cartera, será blanco de la delincuencia.

- no lleve reloj de lujos en restaurantes, los Garzones contactan ladrones y llegan por tu reloj.

- No rentes autos, te lo robaran! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) March 29, 2021

El mensaje no cayó bien en algunos de sus seguidores, quienes la cuestionaron al meter a todos los garzones en esa situación.

Acotación: ¿Está bien meter a "todos" los garzones como contactos de ladrones? Yo creo que es un poco discriminador. Hay gente muy humilde y honrada que se dedica a eso. — Ricardo (@RiiiCardop) March 29, 2021

Ante eso, la modelo replicó rápidamente con la frase: "Al que le quede el poncho que se lo ponga".

Al que le quede el poncho que se lo ponga! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) March 29, 2021

Sin embargo, Chávez siguió disparando en sus redes, publicando más mensajes criticando el estado del país.

Chile no es seguro, roban muchos autos todos los días y la justicia no hace nada! Te asaltan con armas de fuego y es casi normal! Pero la subsecretaria que avisa el delito dice que bajo el porcentaje de robos! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) March 29, 2021

Y lo peor; Matan Niños por Robar autos y el Gobierno sigue sin tomar acciones y solo están preocupados de cambiar fecha de elecciones.. — Daniella Chavez (@daniellachavezc) March 29, 2021

En Chile matan Niños por robar un auto y el Gobierno dice le fallamos al delincuente como sociedad ! Chile se convirtió en el paraíso del delincuente! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) March 29, 2021

Revisa el resto de comentarios contra la modelo

La mayoría de los los delitos son de extranjeros que no lo diga la prensa es otra cosa — juantico (@juantico3) March 29, 2021

Por qué no se establece en otra país?🤔 — andreescu2eu (@andreescu2eu) March 29, 2021

Vayase a vivir a mexico, alla la cosa es mejor ? — Gabriel OnedOp Jara (@onedop) March 29, 2021

Q terrible esta mina la cago — Pipe Rivery Castti (@feliper75074196) March 29, 2021

Es que no puedes ser tan irresponsable de decir algo de este calibre, si fuera por eso no deberíamos tampoco salir a ningún pais o no te has informado de las favelas en Brasil, los narcos en Colombia y Venezuela los motochorros el sicariato, el machismo en Peru y Bolivia. mal tu — Aniita María (@AnitaMariaLillo) March 29, 2021