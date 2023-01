Daniella Chávez disfrutó como un "orgasmo" la victoria de O'Higgins sobre Colo Colo

No lo dejó pasar. Luego de la inesperada goleada de O'Higgins sobre Colo Colo en el Estadio El Teniente de Rancagua, la reconocida modelo chilena Daniella Chávez, no ocultó su felicidad por la victoria del 'Capo de Provincia' y lanzó una especial oferta en su Only Fans.

La modelo, que vive fuera del país, utilizó su cuenta de Twitter para festejar cada uno de los goles del cuadro celeste. Antes de empezar el compromiso Chávez lanzó una tentadora oferta para sus fanáticos: "Hoy Onlyfans con 70% de descuento si gana O’Higgins".

Daniella Chávez en su OF.

La seguidora analizó el partido y antes de los goles de su equipo señaló: "O’Higgins no es Copiapo, Pero desde ahora jugaremos sin central! lo que tanto se pidió a la dirigencia lo vamos a sufrir desde ahora!".