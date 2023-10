La conejita Play Boy Daniella Chávez denunció a través de sus redes sociales que el Servicio Nacional de Aduanas del Aeropuerto de Santiago la hostigó por sus preferencias políticas.



La también influencers había decido venir al país para pasar su cumpleaños rodeada de sus familiares y amigos aquí.



Daniella Chávez acusa hostigamiento en aeropuerto “por facha”



A través de Twitter Chávez fue contándole a sus seguidores lo que le ocurría en el Aeropuerto de Santiago. “Linda bienvenida me dan en Chile”, escribió.



Más tarde publicó. “Vengo a celebrar mi cumpleaños y me voy a Miami. Y bueno, qué lástima que una mujer, porque siempre son las mujeres. No es la primera vez que me toca una acá en Chile”, redactó.



Bajo esta misma línea contó que la discriminaron por apoyar al presidenciable de la extrema derecha.



“Me separan las cosas y dicen; Ahí va la Facha ahora las va a pagar por Facha! Me revisaron todo y querían que les pagara por joyas que tengo hace un par de años demostrable en fotos!”, agregó.



Finalmente volvió a apuntar que la buscan y le dan malos tratos por su orientación política. “Me buscaron todo para sacarme dinero.. Pero por apoyar a Kast ahora soy acosada por la aduana (SAG) en el aeropuerto y son mujeres!”, dijo.