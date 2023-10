Daniela Aránguiz trató de "cornuda" a diputada Maite Orsini

Jorge Valdivia, durante los últimos días, fue acusado de tener un affaire con otra mujer que no es su actual pareja, la diputada Maite Orsini. Tras conocida la información, Daniela Aránguiz no quiso guardar silencio.

Pablo Candia, editor del programa Zona de Estrellas, fue quien reveló la noticia y aseguró que Valdivia fue visto a los besos con una chiquilla, sin tomar ningún resguardo de las cámaras en una discoteque, durante los últimos días de septiembre.

Según las informaciones, se trataría de la joven diseñadora Josefina Bailac, esta situación sumaría una nueva infidelidad del exfutbolista, debido a que se ha confirmado que sigue en pareja la parlamentaria del Frente Amplio.

Te puede interesar: Presidente Boric protagoniza tenso diálogo con manifestantes del paro de salud

Daniela Aránguiz envía duro mensaje a la parlamentaria

Daniela Aránguiz habló del supuesto romance oculto de su exesposo. Primero, la modelo se enfureció en vivo con Candia porque no le habían informado que se hablaría del tema en el programa, finalmente se abuenaron y la exchica Mekano quiso hablar sobre la noticia.

“Esta noticia no me va ni me viene, porque lo que haga Jorge con su vida privada a mí no me interesa. Yo estoy hace un año separada de él y tiene derecho a estar con quien quiere”, comenzó diciendo tranquilamente.

La panelista del programa aseguró que su expareja sigue en una relación con Orsini, además cuenta con fotos y videos que la respaldan. Incluso, afirmó que la congresista estaba en un viaje de trabajo cuando Valdivia cometió la infidelidad.

“Te fuiste a dormir a mi casa en Brasil. Maite, dormiste en mis sábanas, te secaste el cuerpo con mis toallas y quizás ocupaste mis pijamas. Así que de que tú estás con Jorge, lo estás. Y ahora la cornuda eres tú”, lanzó Daniela Aránguiz.