Daniela Aránguiz revela por qué le tiene tanto odio a Maite Orsini

La reconocida influencer nacional, Daniela Aránguiz, no se guardó nada a la hora de analizar a la diputada del Frente Amplio, Maite Orsini, tras la polémica que protagonizó junto a su ex pareja, Jorge Valdivia.

La panelista del Zona de Estrellas fue entrevistada por Nicolás Larraín en el programa Not News, de Vía X, donde habló largo y tenido sobre su separación con el Mago. Pero eso no es todo, pues el conductor también le pidió describir a diferentes personajes públicos a medida que iban pasando sus imágenes. Y en ese contexto, apareció una fotografía de la diputada.

Daniela Aránguiz se lanzó contra Maite Orsini.

Ante esto, la influencer disparó sin filtro, donde incluso le recordó el comentado “telefonazo” a Carabineros que salió a la luz hace un par de semanas. “Cínica, mentira, doble discurso. No puede decir que quiere sacar una institución y después decir que está a favor y que la está protegiendo. No puede hacer abuso de sus contactos. No puede tener el desagrado de llamar a una autoridad para salvar a un hombre que te estai agarrando”, lanzó sin filtro.

“No podí. Ni por tanto que estén las hormonas dadas vuelta, yo creo que uno tiene que hacerse cargo de su posición y no puede estar llamando para sacar a alguien de prisión. Encuentro que es falsa. Si me dices (describirla) en una palabra, falsa. Heavy. Y puedo mirar y digo, la amante de mi marido, porque yo todavía estoy casada con Jorge”, agregó.

Finalmente, reveló cuál es el verdadero motivo de su molestia con la diputada Orsini. “Yo creo que Jorge tiene derecho a rehacer su vida porque yo no quiero rehacer la mía con él. Cero posibilidad de volver con él en algún momento. No está mi rabia con ella tampoco porque sea la amante de mi marido, no tengo rabia con ella por eso”, aclaró.

“Tengo rabia con ella por mentirle a la gente, por ser tan cara de ra… y hacer una conferencia pública y decir que ella jamás haría esto y que estaba defendiendo a las autoridades, a los Carabineros. Cuando hace dos años atrás había que reformarla”, cerró.