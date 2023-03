Daniela Aránguiz sorprende con una coqueta propuesta a Raúl Peralta

Nuevamente Daniela Aránguiz está dando de qué hablar durante las últimas horas en la farándula nacional, luego de la polémica por su pelea y fuertes acusaciones sobre su ex pareja Jorge "Mago" Valdivia y la diputada Maite Orsini.

En esta oportunidad, la diseñadora abordó los rumores de ruptura entre Raúl Peralta y su esposa Lisandra Silva, por lo que la ex Mekano no encontró nada mejor que mandarle un coqueto mensaje.

“Si no tiene casa Raúl, yo tengo una pieza de visita, cuando quiera”, afirmó en la más reciente edición de Zona de Estrellas, el programa de farándula de Zona Latina, según informaron varios medios nacionales.

Aunque inmediatamente sus colegas le dijeron que no se adelantara porque el quiebre era solo una especulación, la ex del Mago se retractó inmediatamente: “No he dicho nada”.

Recordemos que la mujer confesó haber tenido “onda” con el bailarín varios años atrás: “Cuando tenía 17 años, cuando estaba en Mekano, tuve como ‘onda onda’, ni siquiera fue un pololeo, con Raúl, que ahora es de los Power Peralta”, dijo en una oportunidad en el programa Sigamos de Largo, de Canal 13.