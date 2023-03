Daniela Aránguiz rompe en llanto tras toda la polémica con Jorge Valdivia

En todo un escándalo nacional se convirtió la polémica entre Jorge Valdivia, Maite Orsini y Daniela Aránguiz, luego que esta última destapó el pasado fin de semana que su ex esposo tenía una relación con la parlamentaria de Revolución Democrática.

En esta oportunidad, la influencer nuevamente se refirió al tema en la edición del pasado martes del Zona de Estrellas, donde se quebró mientras contaba los detalles del drama con el Mago. “¿Sabes lo que me pasa? Me siento desleal hablando de Jorge acá”, aseguró de entrada y con la voz entre cortada.

“Yo siempre dije que no iba a hablar del padre de mis hijos, pero siento lo que me hizo ahora es como la guinda de la torta después de haber sido humillada toda mi vida y defender lo indefendible”, agregó muy afectada.

Luego, le envió un mensaje en pantalla a su ex pareja, a quien le pidió que si no la respeta como mujer, por último que lo haga “por ser la mamá de sus hijos”.

“Escuchar que él me dice que esto es una mentira para que la otra niña (Maite Orsini) escuche, es lo mismo que él me hizo durante 17 años. Mi mamá y mi mejor amiga me decían ‘pero él ha sido desleal contigo toda la vida’, pero sentarme aquí a hablar de él me provoca algo terrible”, agregó.

Luego, la ex Mekano nuevamente hizo un repaso de su historia amorosa con Valdivia. “Yo me quería morir al lado de ese hombre, siempre soñé tener una familia (…) es súper duro darse cuenta de que esa persona nunca te amó como tú lo amaste”, lamentó.

“Él quería jugar a buscarme, cuando tenía esta otra cartita bajo la manga: si no le resultaba conmigo, iba a empezar con ella”, arremetió sobre el supuesto plan del ex ídolo de Colo Colo con la diputada Maite Orsini.

“Mientras que me tenía engrupida a mí para ver si podíamos retomar la relación, Jorge tenía a esta otra mujer. Que él me haga bajar un escalón y prestarme para su juego de amante… eso no lo aguanto”, cerró.