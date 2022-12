Daniela Aránguiz reveló el nombre de la famosa ex enamorada de Gary Medel en Chile

La panelista del programa Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz, nuevamente dejó la escoba en el mundo de la farándula al revelar los romances de los jugadores de la Roja, profundizando en el nombre de Gary Medel.

La panelista quiso dejar atrás sus polémicas personales, así que no encontró nada mejor que revelar algunos romances desconocidos de figuras de la selección chilena.

Según la exMekano, Karen Bejarano habría tenido un intenso romance con Gary Medel. "Lo único que voy a decir es que Gary pololeó con la primera señora porque se parecía a Karen Paola", comenzó diciendo en tono de broma.

Daniela Aránguiz contó la verdad sobre Gary Medel.

Sus compañeros de panel de inmediato le trataron de sacar más información sobre la relación de 'Karen Paola' y Gary para saber si era un romance actual y si aún mantenían una relación, sin embargo Daniela Aránguiz fue tajante al asegurar que: "Ahora no, estoy hablando de Karen Paola, no de Karen Bejarano, la niña simpática, la que no tenía el ego a la mier…".