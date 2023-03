Daniela Aránguiz revela sus acciones al entrar sola al departamento de Jorge Valdivia

Sigue la teleserie del momento. La bailarina nacional, Daniela Aránguiz, decidió responder a las acusaciones que dio a conocer su ex pareja, Jorge Valdivia en sus redes sociales.

La ex chica Mekano aseguró que fue ella quien resultó agredida durante una pelea en la calle que protagonizaron el lunes recién pasado. Aseguró tener pruebas. El ex futbolista había dicho que lo atacó dejándole diversas lesiones.

La panelista del canal Zona Latina también quiso aclarar el ataque a un departamento que arrendaba el ex seleccionado nacional en La Dehesa, el pasado 23 de febrero. Ahí, el Mago la acusó de destrozos y de sustraer especies.

Según una filtración de prensa, al llegar al lugar Valdivia encontró, además del desorden evidente, dibujos satánicos en las paredes, vómitos e incluso caca en el piso y, además, le faltaba una suculenta suma de dinero.

En su comunicado, Aránguiz desmintió “rotundamente las acusaciones” de delitos y destrozos en el apart hotel, desclasificó que ese mismo día habían tenido un encuentro íntimo y que le dio un ataque de pánico al ver artículos femeninos en el departamento.

“Para aclarar los hechos ocurridos, es necesario precisar que, junto a mi cónyuge, ese mismo día mantuvimos un encuentro íntimo, donde posteriormente él me invita a tomar un café en un recinto cercano a mi domicilio y a su hotel, esto en horas de la mañana”, contó.

“Al llegar al lugar donde me había citado y esperar cerca de 1 hora sin recibir respuesta, decidí ir al recinto donde se hospedaba de manera ocasional. Yo tenía tarjeta de acceso, la cual recibí por parte del mismo Sr. Valdivia, ya que en anteriores ocasiones mantuvimos encuentros en ese mismo recinto, hecho del cual tengo pruebas”, aseguró la bailarina.

“Al ingresar a su habitación, encuentro ropa y diferentes artículos femeninos, lo cual me provocó un ataque de pánico y ansiedad, derivando en vómitos provocados por nervios, lo que me dejó totalmente inhabilitada para realizar cualquier tipo de acción de las cuales se me acusa. Posterior a este hecho y al verme tan afectada decidí retirarme del recinto”, cerró.