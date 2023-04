Daniela Aránguiz respondió a las acusaciones de "brujería" por parte de Jorge Valdivia

Una curiosa y hasta divertida polémica realizó el comentarista deportivo de Radio ADN, Jorge Valdivia, quien acusó públicamente a su ex esposa, Daniela Aránguiz, de realizar un raro ritual de brujería en su contra.

“Cuando tu exesposa te amarra los calzoncillos y los congela. ¿¿Qué puedo hacer??”, publicó el exfutbolista en sus historias de Instagram. “¿Qué significado tiene en el mundo de las brujerías?”, agregó, pidiendo ayuda a sus fanáticos en redes sociales.

Pese a que después de obtener las respuestas borró las publicaciones, la inquietud del Mago no pasó nada desapercibida y tuvo la rápida respuesta de la acusada. “¡Qué pena que no puedas verme feliz! Ser capaz de inventar tantas cosas”, lanzó la panelista de Zona de Estrellas, aprovechando de enviarle un particular mensaje: “No es mi culpa que hayas perdido la ‘magia’”.

“Ahora es sin llorar…”, advirtió la comunicadora para cerrar sus descargos en contra de su otrora pareja.