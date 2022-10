Daniela Aránguiz protagonizó una alocada noche de pasión con ex chico reality

Una serie de imágenes que dejaron poco y nada para la imaginación protagonizó la exchica Mekano, Daniela Aránguiz, con un conocido ex chico reality en una fiesta capitalina.

En medio de los rumores del quiebre matrimonial con su esposo, Jorge Valdivia, se vio a la modelo pasándolo muy bien en un divertido carrete junto a ex miembros del grupo Axé Bahía. En una de las historias compartidas por el bailarín Bruno Zaretti, se pudo apreciar una coqueta cercanía entre un ex chico reality y la esposa del 'Mago', algo que se encargó por aclarar el periodista de espectáculos Sergio Rojas.

"Luis Mateucci se estaría colgando de Daniela para tener un poco de publicidad y repercusión. Él es como bien 'cafichón', no hace nada y solo es conocido por ser 'ex de' ", aseguró en un live a través de su cuenta de Instagram.

Al descartar dicha posibilidad de romance, Rojas reveló que "Daniela anda bien desatada, lanzada a la vida, pero lo está haciendo para sacarle celos a Jorge Valdivia. Ella está muy enamorada de su marido y está sacándole celos saliendo mucho".

En este mismo espacio que dedicó a la pareja, el periodista rememoró un pasado episodio que revela una posible infidelidad de la ex chica Mekano hacia el ex jugador de Colo Colo, algo que no muchos recordaban.

"Este matrimonio es bastante tóxico desde siempre, siempre han existido infidelidades. Se saben las de Jorge Valdivia y en el caso de Daniela solo tenemos la confesión de Ariela Medeiros (modelo brasileña), quien dijo que engañaba a Jorge con Raúl Peralta, porque era ella la que les pasaba el departamento", apuntó.