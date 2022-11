Daniela Aránguiz nuevamente habló tras su quiebre con Jorge Valdivia

La ex chica Mekano y todavía esposa de Jorge "Mago" Valdivia, Daniela Aránguiz, no se guardó nada y reveló lo duro que ha sido retomar su vida tras su quiebre matrimonial con el ex astro de La Roja.

Es por esto que la ex chica Mekano, fue invitada al programa 'Podemos Hablar' y rompió el silencio sobre su ruptura con el 'Mago', dejando entrever que se habría detonado por una infidelidad.

"La mujer no tiene la culpa, el que tiene que respetar es tu marido. Yo venía haciendo este duelo hace seis meses. Y le dije (a Jorge) muchas veces que no me soltara, y me soltó. Yo dí toda mi vida por este matrimonio. Siempre lo puse a él primero que a mí. Y ahora, ya no", comenzó expresando la modelo en el programa que se emitirá este viernes.

Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz dieron fin a su relación tras 20 años de relación.

En esta misma línea, sostuvo que "Jorge fue mi primer amor, y yo me quería morir al lado de él. Uno ama tanto que se olvida de amarse a uno misma. Es el momento en que necesito amarme, valorarme y que me valoren como mujer".

En esta oportunidad, la modelo aseguró que está enfocada en sí misma y en sus dos hijos, puesto que recientemente se sumó al panel de 'Zona de Estrellas' y a través de sus redes sociales mostró que comenzó a asistir sagradamente al gimnasio. "Toda la vida prioricé a Jorge, su carrera y a mis hijos. Ahora prioricé mi persona. Si viene un proyecto y me tinca, lo voy a tomar. Mis hijos siempre serán lo primero", apuntó la ahora diseñadora de interiores en LUN.

"Yo estoy súper bien, enfocada en mi cabeza, en mis hijos, en entrenar mi cuerpo. Cuando uno pasa por una ruptura tiene que tener la cabeza muy ocupada para no estar pendiente ni pensando tanto en lo que viviste", cerró.