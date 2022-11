Daniela Aránguiz le pidió a Jorge Valdivia que se meta las flores que le regaló por el "culo"

Un nuevo capítulo de la teleserie del momento protagonizó la influencer nacional Daniela Aránguiz en contra de su ex pareja Jorge Valdivia, luego que este último le enviara un romántico regalo de flores con mensajes de amor a la otrora chica Mekano.

“Decidí amarte para siempre aunque ya no estemos juntos. Si tu felicidad es no estar más juntos lo aceptaré, aunque me queme por dentro. Te amo y nada más”, se leía en la tarjeta.

Y cuando todos pensaban que la reconciliación podía estar a la vuelta de la esquina, fue la propia bailarina quien le mandó un mensaje sin filtro al ex futbolista de Colo Colo y la selección chilena.

“Si tú sientes mi falta, si tienes ganas de mandarme mensajes si me extrañas, tienes que hacer lo mismo que hacías con tu consideración, metértela en el culo”, comentó en la primera historia, en lo que sería en respuesta al supuesto regalo que le habría dado su exmarido, consistente en un gran ramo de rosas rojas y un enamorado mensaje.

Sin embargo, en la siguiente historia Daniela confirmó que está de lo más bien soltera. “Yo soy soltera, por si alguien piensa que se está comiendo lo mío”, agregó en el otro registro, cerrando completamente las esperanzas de volver.

En las últimas semanas, la ex pareja han protagonizado variados gestos en sus redes sociales, en los cuales han dejado en evidencia que más allá de su crisis matrimonial, lo que más sienten ambos es amor por el otro, y que va más allá a sus recientes apariciones públicas con otras personas.

Ya en el cumpleaños del retirado futbolista, se conoció que el deportista festejó una íntima cena junto a sus hijos y Aránguiz; quien a su vez descartó una invitación de su amiga, Adriana Barrientos, para irse de carrete en la noche de Halloween.