Daniela Aránguiz le declaró su amor a Mauricio Israel en Sígueme y Te Sigo

La ex esposa de Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz, lanzó un sorpresivo piropo al panelista del programa Sígueme y Te Sigo de TV+, Mauricio Israel. Todo ocurrió el pasado jueves en el espacio de farándula nacional, donde el comunicador Francisco Kaminiski como intermediario del mensaje de la ex Mekano a Israel.

“A las 11.50 me escribe. ‘Dile a Mauricio que siempre lo he encontrado un hombre tan interesante’, con signos de exclamación”, leyó el conductor del programa de TV+.

Además, añadió en su recado que la admiración por Mauricio Israel nació hace años: “Incluso cuando estaba en Mekano y él pasaba al casino, pero no me miraba, porque era pendeja”. La declaración dejó en shock al comentarista deportivo, quien aseguró no recordar aquella época, pero de igual forma agradeció el mensaje de la ex esposa de Jorge Valdivia.