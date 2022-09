Daniela Aránguiz publicó una foto que confirmó el fin de su relación con Jorge Valdivia

Luego de una serie de rumores por parte de la farándula nacional, finalmente se confirmó el fin de la icónica relación entre la modelo Daniela Aránguiz y el exfutbolista Jorge Valdivia. La situación lo confirmó la ex Mekano, quien publicó una serie de misteriosos mensajes en las historias de su Instagram.

"No quiero seguir dando explicaciones. Por muchos años he tenido que ser una víctima de miles de humillaciones públicas por actos que no son míos", expresó la ahora expareja del Mago Luego, la mencionada relató que: "Yo desde ahora no tengo que dar explicaciones a nadie de lo que hago con mi vida privada, sé que soy pública y también sé que esto que estoy viviendo será un proceso".

A eso se suma que la exparticipante de "El Discípulo del Chef" viralizó una imagen abrazando a sus hijos, en la que escribió "mi familia", sin dar mayores datos sobre su quiebre con Jorge Valdivia.

Recordemos que antes la bailarina conversó con LUN, donde indicó que “llevamos 17 años de matrimonio y hay peleas, y pasan cosas como que nos seguimos en Instagram, no nos seguimos, archivo fotos y así. son pendejadas ¿Cómo en una pareja no se va a enojar de repente si lleva tanto tiempo?”.

Posteo de Daniela Aránguiz.