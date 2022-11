Daniela Aránguiz entregó detalles de su inesperado coqueteo con Bad Bunny

La panelista del programa "Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz recordó una particular anécdota que vivió durante una de las noches del Festival de Viña del Mar. La inesperada confesión de la mediática se dio mientras comentaban en el panel del programa de espectáculos de Zona Latina las declaraciones de Kenita Larraín en “Juego textual”, donde la numeróloga contó detalles de su affaire con el cantante mexicano Luis Miguel.

“Yo me acuerdo que fui al Festival de Viña a ver a Bad Bunny”, inició Daniela, quien luego dejó a sus compañeros sorprendidos al revelarles que el artista urbano quiso tener un encuentro con ella.

“Yo andaba con unos pantalones brillantes y Bad Bunny (desde el escenario) me miraba (...) y yo también lo miraba. Y después me mandaron a decir si yo quería ir al camarín”, lanzó sin anestesia la ex chica Mekano respecto de la propuesta del puertorriqueño.

En palabras de la bailarina, lo de ella y el cantante fue un claro coqueteo, que luego pudo haber pasado a mayores por la insistencia del artista de conocerla. Por ese tiempo, explicó, ella trabajaba en Chilevisión y, precisamente, una productora de ese canal privado fue quien le dio el recado de la invitación de Bad Bunny al camarín.

“Yo trabajaba en ese canal (CHV), en ‘Maldita Moda’, y hacíamos un especial del Festival de Viña. Yo estaba con Farkas al lado y con Jorge (Valdivia) al otro”, detalló.

“Ahí me dijeron: ‘¿Quieres ir al camarín? Parece que te quieren conocer”, dijo la ex del Mago, quien finalmente tomó una decisión de la que se arrepiente hasta el día de hoy, ya que descartó el llamado del cantante por estar casada con Valdivia. “Me arrepiento”, cerró la influencer, quien posterior a ese affaire nunca más volvió a encontrarse con el cantante en otro escenario.