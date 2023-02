Daniela Aránguiz entre nuevos detalles de la charla que tuvo con Maite Orsini sobre Jorge Valdivia

La diseñadora de interiores, Daniela Aránguiz, compartió insólitos detalles en medio de su conversación con la periodista Cecilia Gutiérrez, a quien le entregó detalles sobre la relación de su exesposo, Jorge Valdivia, con la diputada Maite Orsini.

En ese contexto, la ex del "Mago" aseguró que “yo hablé con ella. Ella me mandó un mensaje y hablamos por WhatsApp. Y le dije ‘yo no voy a volver con él’ (...) Me dijo que a ella le había mentido igual que a mí. Y que cuando yo había estado en Estados Unidos con él intentando volver, él hablaba con ella. Entonces esto ya venía hace rato”.

Luego, indicó que “cuando ella me habló, yo le dije que sí, que era verdad que había estado conmigo. Él me mandaba audios y me los borraba, como para que ella no escuchara que me estaba mandando audios”.

“En Estados Unidos se formaron muchas discusiones que no llegamos a acuerdo y le dije ‘no. No vamos a volver’. El tema que yo no tenía idea que ella (Orsini) salía con Jorge y lo juro que es verdad. Por la página Infama nos enteramos que él estaba saliendo con ella”, explicó.

Luego, dio a conocer que “la última vez que estuve con Jorge fue la semana pasada”. “Él fue con mi hija al Festival, y luego como a las 5 de la mañana se fue a meter a mi cama, y como uno es tonta, claro que pasaron cosas. Es feo lo que Jorge está haciendo, yo hablo de la dignidad de las mujeres. Espero de corazón que les vaya bien como pareja”, reveló.

Finalmente, la exchica Mekano explicó que “muchas veces fui al departamento de él a buscar algo, el computador o a dejarle la ropa (...) muchas veces le pillé bikinis en el baño, muchas cosas que a mí no me importaban porque yo decía ‘si él no está conmigo, que haga lo que quiera’. ¡Pero estaba con ella!”.