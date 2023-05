Daniela Aránguiz confirma drástica decisión sobre su vínculo con Jorge Valdivia

Luego de largos meses de polémicas y una confesión sobre sus sentimientos, Daniela Aránguiz publicó una desgarradora declaración sobre el fin del vínculo matrimonial con Jorge "Mago" Valdivia.

Fue en agosto de 2022 cuando se comenzaba a especular sobre la separación de la famosa pareja, luego de 18 años de matrimonio y dos hijos. Desde entonces, ambos se han visto envueltos en grandes polémicas y acusaciones, escalando incluso a la arena política, cuando se vio involucrada la diputada Maite Orsini.

Hace un par de semanas, la panelista de Zona de Estrellas confesó que aún sentía “cosas” por Jorge.

Este viernes, Daniela publicó un sentido mensaje en sus redes sociales donde asegura que decidió, definitivamente, dar vuelta la página con el Mago, luego de intentar mantener un matrimonio que “idealizó” y que defendió “con uñas y dientes”.

“Mi único pecado durante toda mi vida fue querer mantener un matrimonio que idealicé, uno que yo me inventé y lo defendí con uñas y dientes, incluso me inventé defender lo indefendible”, afirmó la modelo en su cuenta de Instagram.

Lamentó haber llegado incluso a olvidarse de sí misma: “Mi único pecado fue amar y que ese amor me llevara a los extremos más grandes, esos que incluso te olvidas de ti, de tu dignidad de lo que mereces como mujer”.

“Hoy es un momento doloroso para mi corazón y cambiaron muchas cosas en mi cabeza. Hoy decidí a no mirar nunca más para atrás. Me saco la armadura por que ya me pesa, estoy cansada, ojalá las heridas no demoren en cicatrizar”, confesó la comunicadora.