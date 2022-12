Daniela Aránguiz confesó que sigue amando "profundamente" a Jorge Valdivia

La influencer nacional y panelista del programa Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz, nuevamente abordó el escándalo amoroso que vive con Jorge Valdivia, luego de que Anita Alvarado revelara infidelidad del 'Mago' con hija Angie.

La expareja no tardó en responder a las acusaciones de la "Geisha" en redes sociales, pero no solo eso, ya que la ex esposa de Jorge Valdivia hizo sus descargos por televisión donde se refirió a la infidelidad de su ex marido.

"Yo podré decir muchas cosas de él como marido, pero como padre, no me arrepiento ni un segundo de haber perdonado lo que perdoné. No podría haber elegido mejor al padre de mis hijos", señaló en el programa 'Buenas Noches' de TVN.

"Tenemos una relación bonita y él puede entrar a mi casa cuando quiere. De repente yo llego y está durmiendo con Jorgito o está con la Agustina en su pieza. Yo nunca le quitaría eso a mis hijos. Siempre vamos a ser una familia y toda la vida lo voy a respetar como el padre de mis hijos", añadió.

Pese a toda la polémica, la familia tiene planeado un viaje juntos para pasar las fiestas de fin de año en Estados Unidos junto a toda la familia. En el programa de TV, la ex chica Mekano contestó sin tapujos sobre si dormirá con el 'Mago' durante el viaje, señalando que, "Podría dormir con él, no tengo ningún problema. No significa que tenga que pasar algo".

"Con él siempre voy a tener una conexión especial. Lo amo profundamente, como persona, porque crecimos juntos. Lo conocí cuando tenía 18 años, y estuvimos muy solos viviendo afuera. Nos afiatamos como amigos. Nosotros siempre vamos a ser familia y ojalá siempre seamos amigos y no enemigos. Hemos peleado como todo el mundo, pero yo no soy rencorosa", cerró.