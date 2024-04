Daniela Aránguiz alzó la voz tras demanda de Maite Orsini: “Cuando me tocan a lo que yo más quiero”

El viernes en la mañana, en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago la diputada Maite Orsini colocó una demanda en contra de la panelista Daniela Aránguiz por los delitos de injurias y calumnias en medios de comunicación. La acción legal fue respaldada con un informe de 73 páginas, en donde se adjuntaron capturas de pantalla a publicaciones en Instagram de Aránguiz y correos amenazantes que la mujer le hizo llegar a la parlamentaria.

Recordemos que los problemas entre la autoridad y la ex chica reality se iniciaron luego de que Orsini comenzara una relación amorosa con el futbolista y esposo de Aránguiz, Jorge Valdivia. En las pruebas entregadas por la diputada, existe la captura a una historia de Instagram, en donde Aránguiz compartió una fotografía de su ropa interior y escribió: “Igual deberías ser más cuidadosa con tu higiene”.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz sobre la demanda?

En el programa Sígueme de TV + la panelista señaló que “lo primero que voy a decir, yo no quiero que se nombre ni la palabra hijos en ningún medio de comunicación, porque mis hijos son menores de edad. Si ella los expuso, tendrá que pagar las consecuencias, pero yo no autorizo a ningún medio de comunicación que hable de algún tema que involucre a mis hijos”.

Bajo esta misma línea la mujer apuntó. “No hay injurias, no hay calumnias aquí. Soy una deslenguada pero terrible. Cuando me tocan a lo que yo más quiero, lo voy a defender con uñas y dientes. Y no me arrepiento de ni una palabra o de ningún mail que yo he escrito. Los mails son mandados a mi exmarido, Jorge Valdivia. Yo no tengo el mail de esa señora y nunca le he mandado un mail. Sí nos mensajeamos por WhatsApp, cuando yo la pillé (...) que Jorge estaba siendo infiel con ella, hace mucho tiempo atrás. Y después pillé que en este viaje sí estaba con ella, yo sí tuve una conversación con Maite”.

“No puedo hablar mucho de este tema porque hoy día incluso me junté con mi abogado”, explicó Daniela. “Me dio el consejo, que me entra por aquí y me sale por acá, pero que no hablara mucho para que no nos metiéramos en otro lío. Sé que hay una demanda y así como sé que estoy 100% segura de que todo lo que he dicho es la verdad, porque tengo pruebas”, complementó.

Sobre esto mismo agregó. “Yo soy muy astuta. Cuando yo digo algo, siempre tengo grabada a la persona que me lo dice. Siempre. (...) No tengo ni miedo, ni nada, no me arrepiento, pero sí me llama mucho la atención y no quiero creer en la poca hombría de mi ex marido, en facilitar o mostrar a su polola nueva mensajes que son entre nosotros. Y lo otro, me llama mucho la atención y no lo quiero poner en duda, pero yo tenía el presentimiento que no estaba hablando con Jorge cuando mandé esos mails. Cuando uno se mensajea o habla tantos años con alguien, uno conoce como escribe la persona, la forma de expresarse”.

“Lo último que voy a decir, yo pienso que esto es un ataque de rabieta por unos mails que pronto les mostraré, que le mandé a Jorge y después de esos mails y de que se supiera que yo estaba soltera, pasa esto”, cerró.