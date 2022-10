Daniela Aránguiz aclaró su nuevo romance y confirma su divorcio con Jorge Valdivia

Una de las polémicas que ha marcado la farándula nacional durante este año ha sido el quiebre entre la modelo Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, quienes tras 17 años casados terminó su matrimonio hace algunos meses.

En esta ocasión, Daniela volvió a romper el silencio para hablar del termino de su relacíon con Jorge Valdivia en el programa "Qué se comenta".

Todo partió luego de que ambos dejaran de seguirse en redes sociales. Luego, la modelo fue soltando información con el paso de los días hasta confirmar oficialmente que ya no estaba en una relación con el 'Mago'.

En el marco de varios 'palitos' que dejó para el ex futbolista, la ex 'Yingo' sorprendió en las últimas semanas al ser captada con Luis Mateucci, argentino ex chico reality, en un club. El propio modelo confirmó una relación con Aránguiz, pero ella no se pronunció al respecto.

En esta oportunidad, fue la misma influencer quien aclaró estos rumores que la vinculan con Mateucci y de paso confirmó el divorcio con el 'Mago' Valdivia. "Estoy bien, estoy conmigo misma, no estoy con nadie más. Una mujer no necesita estar con un hombre para estar bien y tranquila, eso me costó muchos años entenderlo", señaló en el programa "Qué se comenta".

"No tiene ningún rencor con su ex marido, lo está pasando bien (...) Está muy empoderada y me dijo que van a seguir siendo familia (...) están en muy buenos términos, pero sí podemos decir que esa relación se acabó por completo", cerró el panelista Joan Reyes sobre este quiebre amoroso.