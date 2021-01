Daniel Stingo se refirió a la oferta del Frente Amplio para liderar candidatura presidencial

El candidato a la Convención Constitucional entregó detalles sobre la puerta que el Frente Amplio le habría abierto en su momento, pero que descartó tras conversaciones con su esposa.

El abogado Daniel Stingo participó en el ciclo de programas de Aquí Se Debate, conducido por el periodista Daniel Matamala, cuyo foco principal es conversar en torno a la Convención Constitucional y quienes buscan llegar a ser miembros de esta.

“Cuando empezamos a ver la oportunidad que tenía Chile de cambiar la Constitución y después las leyes y dar un salto al desarrollo, dije ‘ya, yo me voy a tirar a esto con todo’, porque creo en esto“, dijo en su momento el abogado.

En su caso, su candidatura sería como independiente pero dentro de la lista del Frente Amplio, buscando el respaldo de las comunas de Maipú, Cerrillos, Pudahuel, Estación Central, Quilicura, Colina, Lampa y Tiltil, las que conforman el Distrito 8.

Sin embargo, el ofrecimiento del Frente Amplio no habría sido sólo la convención. Esto, pues Stingo reveló en Aquí Se Debate que incluso se le presentó la opción de ser la carta presidencial de la coalición, pero que lo descartó tras conversarlo con su esposa.

Consultado por Matamala si es que le han ofrecido ser candidato a la presidencia por el FA, Stingo contestó: “Me han ofrecido eso también, sí. (…) Me han hablado, pero mi señora me dijo ‘olvídalo’ y listo, quedó hasta ahí nomás“.

—Y ahora que Beatriz Sánchez probablemente diga que no va a ser candidata y que en los próximos días surja un nombre alternativo, ¿podría ser usted?

—No. No puedo porque mi señora me lo prohibió y porque no tengo las capacidades. Pero sí, me lo ofrecieron, me eligieron y esas cosas.

—¿Se lo ofreció Revolución Democrática?

—No, más que eso. Fueron varias, varios.

Finalmente, afirmó que no descarta una futura carrera política, sujeta a cómo le vaya en su candidatura a la convención. “Podría ser después, o puede que no y me devuelva a mi estudio jurídico“, dijo.