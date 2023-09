El exconstituyente Daniel Stingo lanzó sus dardos en contra de Rodrigo Sepúlveda tras un comentario del conductor sobre la dictadura, el abogado lo llamó “negacionista”.



Stingo se encontraba como panelista en el programa La Voz de los que Sobran el cual es conducido por Ale Valle.



En la instancia y tras conversar sobre la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, el abogado criticó la postura de Sepúlveda sobre el tema, producto de una reflexión que hizo el periodista en Mega Noticias Alerta.

¿Qué le dijo Stingo a Sepúlveda?



Stingo criticó lo siguiente sobre el conocido conductor de noticias: "Son miles a los que les cambiaron la vida con esta dictadura, entonces cuando escuchas a este señor, Sepúlveda, que dice ‘yo cuando chico jugaba fútbol en la calle y no me pasaba nada, a lo más me reventaban la pelota plástica…’", inició relatando.



Para luego arremeter en contra de él. "Señor, mataron niños, hicieron desaparecer niños, los tomaron, raptaron y los mandaron para afuera. Ese negacionismo de Sepúlveda me extraña. Lo conocí en Mega y no era así", afirmó.



Stingo también contó como vivió él la dictadura militar. "Yo, que no tengo ningún familiar detenido desaparecido, les puedo decir que me levantaba en la mañana durante la dictadura, y me acostaba en la noche con ansiedad, escuchado la Cooperativa… ‘¿qué cresta pasó ahora?, ¿a quién mataron ahora?’", reflexionó.



Para finalmente enviar un nuevo mensaje al conductor de noticias, con el cual fueron compañeros de canal cuando el abogado trabajaba en Mucho Gusto."Por favor. Quizás usted vivía por allá arriba bien, pero a las poblaciones llegaban camiones y en pelota los sacaban de las casas y los ponían en las canchas de fútbol", cerró.