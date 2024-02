En un nuevo capítulo de La Voz de los que Sobran, el abogado y exconstituyente Daniel Stingo, se descargó con todo en contra de la exalcaldesa de Viña del Mar Virginia Reginato. Recordemos que la histórica edil de la comuna costera que estuvo en el ojo del huracán por el caso “Horas extras 1y 2”, en donde se condenaron a dos exfuncionarios del municipio por fraude al fisco mientras gobernaba la mencionada edil.



El caso de Reginato surgió en la conversación luego de que en el programa abordarán el complejo escenario de la UDI, partido que tiene varios casos de corrupción municipal. Como lo fue el bullado caso de Cathy Barriga a quien se le acusó de fraude al fisco y de dejar al municipio de Maipú con un déficit de $30 mil millones de pesos, situación por la que se encuentra con arresto domiciliario total.



¿Qué dijo Stingo sobre la histórica alcaldesa de Viña del Mar?



“En todos lados se cuecen habas, pero los campeones de la corrupción municipal son la UDI y RN (...) Si la derecha dijera ‘estamos sorprendidos, nos sorprendió, son lo peor que hay’, no sé, pero al tronco Torrealba lo seguían apoyando sus amiguitos, a la Barriga también”, partió diciendo el locutor del programa dirigido por la periodista Alejandra Valle.



Bajo esta misma linea complementó que “yo podría apostar mi sueldo actual a que Reginato no va a pasar ni un día presa, porque van a decir que está ‘viejita’, han pateado la investigación por meses. Hay gente que tenía días de 72 horas. ¿Cómo tanto pago de horas extras? Y hay muchos casos más”.



Stingo confesó hace algunos meses que luego de trabajar redactando la nueva Constitución. "Cuando terminó esto no tenía trabajo, no tenía nada. Yo creo que quizá en términos muy personales, gané experiencia. Pero claramente en términos muy individualistas, si tú quieres, he perdido, no más. En ese sentido he perdido mucho. He perdido por todos lados” dijo.