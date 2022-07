Daniel Stingo reveló por qué no piensa participar del programa 'Sin Filtros'

“Creo que no es un programa político, es un show, como una copia de los espacios argentinos, que les gusta gritar”, señaló.

El ex constituyente independiente, Daniel Stingo, fue el reciente invitado del programa Síganme los buenos, conducido por Julio César Rodríguez y que transmite el canal Vive! de VTR.

En la instancia, el abogado respondió al periodista Gonzalo Feito, quien en varias ocasiones lo ha invitado a Sin Filtros, el espacio que conduce. “Le quiero hablar a Daniel (Stingo). Hemos estado aproximadamente 7 u 8 días fácil tratando de que vengas al programa. Te han escrito, te han mandado WhatsApp”, dijo el periodista.

“Has dicho tres cosas por las cuales no puedes venir. Que no tienes tiempo, nosotros podemos ordenar nuestra grabación para que vengas. Que no te gusta que la gente grite tanto, podríamos hablar más despacio, y tres, que a veces yo tuiteo cosas que no te gustan”, agregó.

En ese contexto, el abogado lanzó su defensa. “Creo que no es un programa político, es un show, como una copia de los espacios argentinos, que les gusta gritar”, señaló.

“Si yo estaba metido en política, por lo menos este año (por su rol en la Convención Constitucional), voy a un programa político, pero no ahí, donde hay gente que no deja hablar a otros”, complementó. Asimismo, el abogado aseguró que el formato está cargado al rechazo. “Para qué voy a ir, tengo todo el derecho”, sostuvo.

Por último, el jurista indicó que el propio primo del conductor le contestó en Twitter, cuestionando la insistencia con el abogado. “Le dijo que por qué tenía que perseguir gente para que fuera a su programa… acaso no tenía rating. Creerá que voy a subir el rating, no sé”, cerró.