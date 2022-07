Daniel Stingo reveló el nombre de la mujer que pidió su salida de TVN

"El director y me dice ‘estai suspendido dos días, porque esto ya fue mucho’ y a los dos días me echaron”, recordó.

El controvertida convencional Daniel Stingo decidió hablar tras más de dos años sobre su polémica salida de TVN. En esa oportunidad, el abogado reveló que su despido fue por “muchos elementos políticos”.

“No terminamos de mutuo acuerdo. Me dijeron: ‘Te queremos cambiar las condiciones’. Yo no lo consideré conveniente, porque creo que es necesario una voz que sea cuestionadora de lo que está pasando, que era lo que estaba haciendo. Si ellos me querían restringir eso o dejarme menos días, mejor les dije que no”, añadió en aquella ocasión.

“Yo salí de TVN cuando me echaron porque me agarré con...”, alcanzó a decir el abogado, cuando fue interrumpido por Jaime Coloma, conductor del programa Lo Personal es Político.

“Cuando te agarraste con el gallo por el agua”, le dijo el animador, apuntando al cruce del convencional con el ex presidente de Agropetorca.

Sin embargo, el constituyente se refería a otra persona en especial. “Es que me agarré con varios... hasta que me agarré con la Marcela Sabat. Ella fue la que hizo que me echaran. Ella era diputada, yo le discutí un asunto fuerte y hubo llamados. Entonces baja el director y me dice ‘estai suspendido dos días, porque esto ya fue mucho’ y a los dos días me echaron”, recordó.

Eso sí, aclaró que “eso me subió mucho los bonos para la gente, porque en el fondo decían ‘a él lo echaron por su pensamiento’. Y la gente me dice en la calle ‘usted nos defiende, usted nos representa’. Eso me dice mucha gente en la calle, sobre todo de los sectores más populares”.

Recordemos que en noviembre de 2019, distintos usuarios de redes sociales ya apuntaban a Sabat como la responsable de la salida del abogado. Sin embargo, la entonces diputada se defendió.

“@MarcelaSabat ¿Es verdad que te quejaste a TVN porque Stingo te dejo en evidencia en el matinal? Que no han entendido nada de lo que demanda la ciudadanía para salir de la crisis. Y tú debes estar acostumbrada a los métodos dictatoriales, son los que te acomodan pediste sacar a Stingo”, escribió en Twitter la usuaria @eperez11, quien recibió una rápida respuesta de la parlamentaria. “Yo de verdad no sé de donde sacan tanta tontera. Soy Diputada, creo en la libre expresión y la defiendo. Jamás haría algo así”, cerró.