Daniel Stingo responde a las acusaciones de Neme tras triunfo de republicanos

El exconstituyente Daniel Stingo rompió el silencio luego de las elecciones de consejeros constitucionales que se desarrolló el pasado domingo. Junto con repasar al Partido Republicano y las promesas de Luis Silva, el abogado tuvo palabras para José Antonio Neme.

Cabe recordar que, una vez conocidos los resultados de la votación, el periodista y conductor de Mucho Gusto le dedicó un mensaje en vivo a Stingo.

“El Partido Republicano tiene una reunión esta mañana con todos los consejeros electos, una reunión ampliada, precisamente para no caer en el modo Stingo”, apuntó el comunicador, aludiendo a una frase del exconvencional que marcó el proceso constituyente anterior.

En su programa La Voz de los que sobran, Daniel Stingo aprovechó la tribuna y respondió a quienes lo apuntan como “culpable”.

“Hay algunos de la élite que andan buscando culpables. Yo he salido como uno de los grandes culpables de la derrota, he sido trending topic, he tenido titulares como el gran responsable de la perdida de la antigua Convención”, señaló Stingo.

Eso sí, aclaró que “es como bien hipócrita de algunos que son la elite política, que tienen grandes sueldos, políticos profesionales que han estado por años ganando su sueldo; diputados, senadores y otros que era ministros”.

“Propusimos al país una posible constitución, fue rechazada (...) ahora estamos pagando algunos los platos rotos, es muy fácil pegarle ahora a los ex constituyentes, no pierdes nada”, añadió.

Finalmente, Stingo sostuvo que “cuando se buscan culpables y otros se suman, primero hay que revisarse un poquito. Así que decirle a algunos como Neme, El Mercurio u otros, que los clicks no son tan necesarios cuando se busca la verdad. Busquen responsables en los que verdaderamente lo son. Yo sigo ejerciendo como abogado, no tengo cargos”.