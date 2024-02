En el regreso del programa La Voz de lo que Sobran, el abogado y exconstituyente Daniel Stingo, se refirió a la reciente muerte de Sebastián Piñera y apuntó a que existe un intento de blanqueamiento de su imagen y que la “gente no es tonta”. Además realizó una polémica comparación entre el exmandatario, que falleció tras un accidente de helicóptero, y el dictador Augusto Pinochet.



Recordemos que Stingo, ha criticado en reiteradas ocasiones la imagen de Piñera y su gestión cuando era presidente de la república, incluso señaló que fue despedido de TVN cuando él estaba al mando, producto de sus comentarios políticos. “Me crucé con varios y al final con Marcela Sabat, que le dije ‘sabes qué, para la cuestión, ustedes siempre han defendido a los más ricos’ como después se dio. Con eso ya me dijeron que me iba, bueno, era el canal del Gobierno de Piñera”, dijo en ese entonces.



¿Qué dijo Stingo sobre la muerte de Piñera?



El abogado señaló sobre la muerte del controvertido exmandatario que “tratar de blanquear, como que Piñera fue un gran gobernante, y sobre todo en el segundo gobierno... por favor, es una mentira (...) No fue un buen gobernante. Fue un mal gobernante. Fue de los peores de la historia de Chile”, expuso.



“Se fueron sumando las situaciones y me iban diciendo ‘cuidado, baja el tono, no hables de eso’, hay instrucciones todos los días, por algo usamos todos sono, no es para que solamente te digan que hables de la mantequilla, es para ir dirigiendo la conversación”, agregó el panelista.



“La gente no es tonta. La gente dice ‘está bien, funeral de Estado, se murió el Presidente’, pero no me lo vengai a blanquear, porque no va a ser juzgado. Igual que Pinochet que se murió en su cama (...) Pudo haber sido un gran papá, pudo haber sido un gran abuelo, pudo haber sido un gran esposo, pero todo problemas con Dominga, con los Derechos Humanos, en materia empresarial, fue sancionado por la venta de acciones de Lan con información privilegiada, y el Banco Estado para qué hablar”, continuó.



“Tratar de blanquear a un mal gobernante, está lejos con lo doloroso con la muerte de una persona para su familia”, cerró.