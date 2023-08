Daniel Stingo fue invitado al programa Podemos Hablar y se refirió a los comentarios de odio que recibe en redes sociales, en conversación con Jean Philippe le hecho la culpa a “los bots de la derecha”.



En un avance del programa de hoy mencionó que este tipo de comentarios los comenzó a recibir principalmente desde que perdieron su proyecto de nueva Constitución.



“Yo creo que no hay que ser muy brillante para darse cuenta de que cuando perdimos en la Convención Constitucional, algunos como que nos convirtieron en parias, eso pasó con muchos de los 154 que estaban en la Constitución”, señaló.



¿Qué dijo Daniel Stingo sobre los mensajes de odio?



El exconstituyente mencionó que no solo recibe mensajes de odio en las redes, sino que también en las calles. “Si yo voy caminando por la calle, es una proporción de cinco a uno. Hay uno que te grita devuelve la plata”, contó.

Fue en el contexto de esta conversación que dijo que en redes sociales son constantes los mensajes negativos que recibe, sobre todo por su trabajo y afirmó que estos corresponden a “los bots de la derecha”.

Recordemos que, hace algunas semanas Stingo había declarado que se cuestionaba su participación en la redacción de la Constitución y que inluso se preguntaba "¿la habré cagado? ".

Así mismo mencionó para T13 que "yo creo que, en términos muy personales, gané experiencia. Pero claramente en términos muy individualistas, si tú quieres, he perdido no más. En ese sentido, he perdido mucho. He perdido por todos lados. Esto fue como inmolarse solo, ¿podrías decir que de huevón? Sí, podría ser".