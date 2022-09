[VIDEO] Daniel Stingo trató de "care' raja" a Sebastián Piñera por sus dichos contra la CC

Un momento de furia vivió el polémico exmiembro de la extinta Convención Constitucional, Daniel Stingo, con las recientes declaraciones del ex Presidente de la República, Sebastián Piñera.

El ex Jefe de Estado concedió una extensa entrevista al diario La Tercera, donde destacó la decisión del país en el reciente plebiscito de salida. “En los momentos estelares, el país siempre muestra su sabiduría; tomó una decisión muy sabia el 5 de octubre del año 1988 con el Sí y el No, y tomó una decisión muy sabia el 4 de septiembre del 2022 rechazando masivamente una muy mala propuesta”, destacó.

“¿Significa eso que ahora volvemos al statu quo? No, porque eso sería esconder la basura bajo la alfombra. Es cierto que los chilenos no queríamos este engendro y mamarracho de Constitución, pero la mayoría también se da cuenta de que la Constitución del 80 tiene que ser renovada”, agregó el exmandatario.

Tras leer estas declaraciones, el polémico exconvencional utilizó su plataforma en el programa La Voz de los que Sobran para lanzar toda su artillería en contra del exlíder del país. “Hay que ser muy cara de raja. Piñera tiene un historial tremendo y quiere venir aquí a dar lecciones de democracia. Es realmente desfachatado”.

Daniel Stingo.

“Este señor es lo que se llama un desvergonzado, porque no tiene vergüenza, no tiene pudor. Él tuvo el peor gobierno de la historia democrática de nuestro país y aparece ahora. Yo sinceramente creo que no tiene moral ni sentido común. Además, es cobarde”, finalizó.