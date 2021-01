Daniel Stingo alzó la voz tras denuncia por maltrato y precarización laboral en "LVDLQS"

Durante la jornada del martes la periodista Alejandra Valle y el abogado Daniel Stingo hablaron de las acusaciones de ex trabajadores del medio "La Voz de los que Sobran" por un supuesto abuso y precarización laboral.

Luego de que Valle abriera la conversación, Stingo comentó que tanto él como Mauricio Jûrgensen desconocían el funcionamiento interno del medio, a pesar de ser miembro del directorio, y que solo sabía de las diferencias que existían por temas editoriales, como el reportaje de la acusación de abuso sexual en contra del diputado Florcita Alarcón.

Además, el jurista sostuvo que intentó dialogar con la editora, pero que ella y el resto de los trabajadores no quisieron hablar con él antes de hacer la denuncia pública: "En todos lados se cometen errores. Pero yo me siento frustrado porque no nos dieron la posibilidad de conversar para solucionarlos".

Posteriormente, Valle expresó: "Yo entiendo que esto debió haberse formalizado, lamentablemente lo íbamos a hacer, cuando lo íbamos a hacer en noviembre se cerraron ciertos contratos que teníamos y eso implicó que no pudiésemos contratarlos. Para mí ese es el tema de fondo, el tema de fondo es como los medios independientes se mantienen. Nosotros no hemos ganado un peso con esto".

"Podríamos haber llegado a algún acuerdo pero lamentablemente no hubo opción de diálogo. Sólo me gustaría dejar claro que siempre hemos pagado, porque pareciera que le debiéramos plata a alguien y eso jamás sucedió, preferimos esforzarnos por pagar buenos sueldos. Pagamos bastante bien, tanto sueldos como por reportajes. No le debemos a ninguno, nada", agregó la periodista.

Finalmente, Stingo concluyó en que "quizás yo debería haberme fijado más en los contratos y otras cosas, pero yo estoy en el directorio, no estoy en la parte de esto. No recibo un peso de esto. Nunca he recibido un peso por ‘La Voz De Los Que Sobran’. Nadie ha ganado plata acá. O sea que quede claro".