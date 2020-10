El alcalde de Recoleta salió al pasó de la acusación que lo describió como imputado en la causa judicial por las Torres Bellavista.

En un comunicado sostuvo que: "El viernes 2 de octubre de 2020 se realizó una audiencia ante el 4° Juzgado de Garantía sobre dos puntos: a) decretar, a petición del Ministerio Público y del Alcalde Jadue el allanamiento de las oficinas de Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A., ya que llevan más de un año negándose a entregar las Actas de las Sesiones de Directorio y de Juntas de Accionistas de esa sociedad, en las que existen obviamente antecedentes que inculpan a la Inmobiliaria y a sus controladores, y b) Decretar el sobreseimiento definitivo del Alcalde Daniel Jadue, lo que obviamente supone que se hayan realizado todas las diligencias.

"El Tribunal le dio plazo hasta el 9 de octubre a la Inmobiliaria para entregar los documentos que ha ocultado durante un año con versiones contradictorias y de no entregarlos, se ordenará el allanamiento de la Inmobiliaria, por lo tanto el sobreseimiento deberá decretarse una vez

concluyan las diligencias, entre ellas, que la inmobiliaria cumpla con lo ordenado de entregar

los documentos que mantiene ocultos.

Esta arremetida comunicacional de la Inmobiliaria, se da luego de que el 8 de junio de 2020, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, resolviera que no existen incumplimientos por parte de la Municipalidad de Recoleta y que esta entidad sí se pronunció sobre los permisos de edificación, los cuales estarían caducos. Con este fallo quedó claro que la Municipalidad de Recoleta ha actuado en derecho y que el rechazo a la recepción final fue pronunciado en cumplimiento de las normas urbanísticas aplicables a la obra".

El alcalde Daniel Jadue, indicó que “siempre hay costos cuando se combate a la corrupción y se defienden los barrios del negocio de las inmobiliarias, sobretodo de aquellas que son capaces de hacer lo que sea para instalar sus negocios, pasando por encima de toda norma. Nosotros en

Recoleta no estamos disponibles para aquello y llegaremos hasta las últimas consecuencias, porque es nuestro deber ético y jurídico. Si me van a perseguir por combatir la corrupción, estoy disponible”, indicó el Jefe comunal. “Esta inmobiliaria, que ha perdido innumerables juicios, está buscando leguleyas para hacer creer que el tema sigue vigente, han perdido todo y tendrán que demoler. Es tal su desesperación que el mismo gobierno ha hecho de vocero de su negocio, lo cual es a todas luces una desproporción y una vergüenza para Chile”, sentenció el edil.

Si me van a perseguir por combatir la corrupción, estoy totalmente disponible. Edificio Bellavista es ilegal y no tiene permisos. Pero lo más grave es que el gobierno se haya transformado en defensor de las inmobiliarias y no de las personas! pic.twitter.com/UjpDaKqLX6