Daniel Jadue se refirió a la idea de legislar un quinto retiro de las AFP

“Si no somos capaces de cambiar significativamente en un plazo prudente las condiciones, nos vamos a tener que abrir a discutir”, aseguró el edil.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se manifestó en contra de un posible quinto retiro de los fondos de pensiones, como lo han propuesto algunos parlamentarios. Sin embargo, aclaró que se debe analizar la situación del país con la pandemia del covid-19 y el incremento de nuevos casos, lo que podría impactar a las personas económicamente.

El militante del PC expresó este miércoles al matinal “Tu Día” de Canal 13 que “yo también me oponía a los retiros. Era absolutamente contrario a que el costo de la crisis la pagaran las mismas personas con sus ahorros. Lo que va a ser difícil es explicarle a la gente ahora que la misma coalición que votó los cuatro anteriores ahora diga que no”.

Además, agregó que “lo he dicho en todos los tonos, nunca he sido partidario de los retiros. Es una pésima política pública y es la política pública más neoliberal que existe, pero cuando usted tiene un gobierno que no entiende nada la dimensión de la crisis y se dedica hacer negocios y deja botada a las familias, lo único que queda es echarle mano a lo que hay”.

En esa misma línea aseguró que “si la reactivación que tenemos, y que lo han dicho todos los especialistas, están finalmente apalancadas por los retiros y viene un frenazo económico, lo vamos a tener que enfrentar. Entonces, yo digo que, si no somos capaces con el programa de gobierno nuestro de cambiar significativamente las condiciones, la gente no entendería”.

"Creo que es un tema que hay que analizar (…) Si no somos capaces de cambiar significativamente en un plazo prudente las condiciones, nos vamos a tener que abrir a discutir, o si no tenemos un temor: vamos a tener la luna de miel más corta de la historia, porque la gente no va a comprender que la misma coalición que aprobó los cuatro (retiros), incluso con la opinión contraria de quien era uno de sus precandidatos presidenciales no esté disponible si las condiciones económicas están para analizar el quinto retiro”, explicó.

El alcalde señaló que “confío plenamente en el Presidente (electo), y en toda y todos los ministros que suscribieron el programa y aceptaron los cargos, con los subsecretarios también, conozco a varios. Pero insisto, no voy evaluar nombres, voy evaluar lo que empecemos hacer”.

La autoridad comunal indicó que “efectivamente creo que vamos a tener muy poco tiempo para que los cambios se empiecen a notar si es que no queremos tener un problema con la misma ciudadanía que nos escogió”.