Daniel Jadue se defiende y anuncia acciones judiciales

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, anunció que tomará acciones legales tras la filtración de que la Contraloría General, como parte del sumario que se inició a fines de 2022, formuló cargos en su contra por presuntas faltas a la probidad durante su mandato a la cabeza de la Asociación Chilena de Farmacias Populares.

En esa misma línea, criticó duramente al contralor Jorge Bermúdez.

“Esta semana me han acusado y sentenciado a través de los medios de comunicación. Ahora, y lo que resulta improcedente e insólito, es que el Contralor General de la República comenta con publicidad una investigación donde estoy ejerciendo mi derecho a defensa”, escribió el jefe comunal a través de su cuenta de Twitter.

Además, Jadue planteó que siempre han afrontado el debido proceso de los requerimientos de la Contraloría, pero no comparte las nuevas acciones. “Llama la atención que el propio Contralor comente un sumario administrativos antes de su finalización, pues vulnera el principio de inocencia”, señaló el edil.

Daniel Jadue cuestiona el contralor

“Es impresentable que el propio Contralor prejuzgue y sentencie públicamente un sumario no terminado y al contrario no ordene una investigación interna por filtración de un sumario, donde aún no hay culpables”, comentó.

“Ante esto, nos vemos obligados a ejercer las acciones judiciales necesarias, por los graves hechos que hemos visto a través de diversos medios de comunicación”, concluyó.