Daniel Jadue se burló de Pamela Jiles tras la derrota del "Abuelo" para Gobernador

"Ha basureado a todo el mundo. No sabe si es de izquierda o es de derecha", aseguró el candidato presidencial del Partido Comunista.

El alcalde de Recoleta y candidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, analizó los resultados de las elecciones 2021 y habló sobre su proyecto para llegar a La Moneda.

"El pueblo de Chile fue el principal protagonista. El programa del gobierno que asuma tiene que ser el que plantea el pueblo de Chile. Yo, con mucha humildad, voy a tratar de trabajar con todos los que quieran sumarse", advirtió el edil, en diálogo con el matinal "Bienvenidos" de Canal 13.

Al ser consultado sobre una posible invitación a la diputada Pamela Jiles (PH), el jefe comunal aclaró que "eso lo tiene que definir ella".

En esa misma línea expuso que "si yo pensara que alguien es miserable, no estaría dispuesto a trabajar con él. Los últimos días Pamela Jiles ha hablado de toda la clase política como una clase política miserable. Ha basureado a todo el mundo, no sabe si es de izquierda o es de derecha. Y le tengo una mala noticia: parece que los nietos no votan".

"Yo no conozca ninguna humanista en el mundo que sea partidaria de la pena de muerte", añadió.

Respecto a la derrota de Pablo Maltés, candidato a gobernador y pareja de la diputada, el candidato del PC sostuvo que "yo respeto mucho la historia de la ‘Abuela’ y de Pablo Maltés, pero uno las carreras políticas las gana con argumentos, no con insultos. Yo creo que, en eso, Pablo no fue capaz de instalar ningún tema que tuviera que ver de cómo superar la ciudad neoliberal".